Число жертв наводнения в штате Юта возросло до 15 человек

Таким образом, число жертв наводнения возросло до 15 человек, передает Би-би-си.

Читайте такжеВласти Калифорнии из-за пожаров объявили чрезвычайное положение

Ранее сообщалось, что жертвами стихии в городе Хилдейл стали 12 человек - все они находились в двух автомобилях, которые захлестнул поток воды.

Причиной наводнения стали сильные дожди. Население Хилдейла было предупреждено о паводке заранее, однако власти опасаются, что оповещение могло не достигнуть членов базирующейся неподалеку от города религиозной общины адвентистов последнего дня, которые почти не контактируют с окружающим миром.