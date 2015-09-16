Число жертв наводнения в штате Юта возросло до 15 человек
12:15, 16 сентября 2015Климат
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Три человека погибли в американском национальном парке Зайон в результате наводнения в штате Юта, еще четыре человека числятся пропавшими без вести.
REUTERS
Таким образом, число жертв наводнения возросло до 15 человек, передает Би-би-си.
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Ранее сообщалось, что жертвами стихии в городе Хилдейл стали 12 человек - все они находились в двух автомобилях, которые захлестнул поток воды.
Причиной наводнения стали сильные дожди. Население Хилдейла было предупреждено о паводке заранее, однако власти опасаются, что оповещение могло не достигнуть членов базирующейся неподалеку от города религиозной общины адвентистов последнего дня, которые почти не контактируют с окружающим миром.
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