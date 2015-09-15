Океанический планктон влияет на образование льда в облаках и климат - ученые

Об этом говорится в исследовании ученых из университетов Лидса (Великобритания) и Торонто (Канада), передают "Метеовести".

Ученые собирали и исследовали под микроскопом капельки морской пены в Северном Ледовитом, Атлантическом и Тихом океанах, а затем сопоставляли эти данные с результатами компьютерного моделирования процессов, происходящих в атмосфере.

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В результате удалось выяснить общую картину: некоторые капельки водяной пыли, срывающиеся с гребней волн и поднимающиеся в атмосферу, содержат органические вещества - продукты жизнедеятельности фитопланктона. Именно такие капельки в силу своего особого химического состава становятся центрами образования кристаллов льда в облаках.

Ранее уже высказывались предположения, что биологический материал может запустить формирование льда в облаках. Теперь получены надежные доказательства. Исследованный механизм имеет большое значение для климата, особенно на полюсах.

Стоит отметить, что кристаллики льда в облаках играют очень важную роль: от их количества зависит, насколько долго облако «проживет», и как много из него выпадет дождя, града или снега.

Очевидно, что особенно много льда образуется в облаках на полюсах, где в последние годы климат переживает быстрые и драматические изменения. Арктический лед тает, в то время как в Антарктике льда становится больше, что влияет на погоду по всему Земному шару.