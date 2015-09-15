Центральная Америка уже два года страдает от феноменальной жары - ООН

В этом году последствия Эль-Ниньо еще более серьезны, чем в прошлом году. В Гватемале, Гондурасе, Никарагуа и Сальвадоре был собран крайне низкий урожай зерновых из-за жары, которая ассоциируется с этим феноменом.

Об этом сообщают Метеовести со ссылкой на Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО).

Эксперты ФАО отмечают, что плохой урожай в странах Центральной Америки приведет к обнищанию большого числа фермеров, которые самостоятельно не смогут оправиться от удара стихии.

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Уже два года подряд население стран региона страдает от засухи. По предварительным данным, в странах Центральной Америки в этом году будет собрано кукурузы на 60 % меньше чем ожидалось, а бобов - на 80 %. Эксперты отмечают, что в количественном выражении потери кукурузы в регионе составят три миллиона тонн.

Справка. Эль-Ниньо - это колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, имеющее заметное влияние на климат.

Эль-Ниньо приносит экстремальную погоду, одним из последствий которой являются эпидемии малярии, лихорадки денге и другие болезни, а также гибель рыбы. При этом западные ветры несут дожди и наводнения в пустыни.