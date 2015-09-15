Сингапур и Малайзию накрыл густой смог от лесных пожаров
09:56, 15 сентября 2015Климат
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Густой смог, возникший из-за лесных пожаров в Индонезии, окутал ряд территорий Малайзии и Сингапура. В четырех малайзийских штатах и в столице страны закрыты школы.
REUTERS
Власти Сингапура рекомендуют жителям воздерживаться от физической активности за пределами помещений, передает Би-би-си.
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Пожары в этом регионе возникают каждый год из-за подсечно-огневой вырубки деревьев, распространенной на островах Суматра и Борнео.
Такая незаконная практика до сих пор используется в Индонезии при организации плантаций для производства бумаги и пальмового масла и вызывает недовольство соседних стран.
Густой туман из-за лесных пожаров накрыл Сингапур и часть Малайзии
Власти Индонезии уже отправили в район пожаров около 1,5 тыс. военнослужащих и пожарных.
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