Сингапур и Малайзию накрыл густой смог от лесных пожаров

Власти Сингапура рекомендуют жителям воздерживаться от физической активности за пределами помещений, передает Би-би-си.

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Пожары в этом регионе возникают каждый год из-за подсечно-огневой вырубки деревьев, распространенной на островах Суматра и Борнео.

Такая незаконная практика до сих пор используется в Индонезии при организации плантаций для производства бумаги и пальмового масла и вызывает недовольство соседних стран.

Власти Индонезии уже отправили в район пожаров около 1,5 тыс. военнослужащих и пожарных.