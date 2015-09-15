Сингапур и Малайзию накрыл густой смог от лесных пожаров

09:56, 15 сентября 2015
Климат
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Густой смог, возникший из-за лесных пожаров в Индонезии, окутал ряд территорий Малайзии и Сингапура. В четырех малайзийских штатах и в столице страны закрыты школы.

REUTERS

Власти Сингапура рекомендуют жителям воздерживаться от физической активности за пределами помещений, передает Би-би-си.

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Пожары в этом регионе возникают каждый год из-за подсечно-огневой вырубки деревьев, распространенной на островах Суматра и Борнео.

Такая незаконная практика до сих пор используется в Индонезии при организации плантаций для производства бумаги и пальмового масла и вызывает недовольство соседних стран.

Власти Индонезии уже отправили в район пожаров около 1,5 тыс. военнослужащих и пожарных.

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