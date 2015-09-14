Власти Калифорнии из-за пожаров объявили чрезвычайное положение

В связи с этим губернатор Калифорнии Джерри Браун объявил в штате чрезвычайное положение, пишет Lеnta.ru. "На данный момент не представляется возможным полностью оценить масштаб повреждений, вызванных пожарами. Пока нам известно, что были уничтожены несколько сотен зданий", - написал в своем "Твиттере" представитель департамента по борьбе с лесными пожарами штата Калифорния Дэниэл Берлант.

Читайте такжеЛесные пожары в Калифорнии: тысячи местных жителей просят покинуть свои дома

Огонь начал распространяться по штату 12 сентября. В воскресенье площадь пожара увеличилась до 40 тыс. акров (более 16 тыс. га). Больше всего повреждений огонь нанес городу Мидлтаун, расположенный к северу от Сан-Франциско. Более 1300 человек покинули город, поскольку их дома попали в зону пожара.

По словам губернатора, огонь уничтожил здания в долине округах Напа и Лейк и угрожает причинить больший ущерб.

Кроме этого, четверо пожарных попали в больницу с серьезными ожогами.