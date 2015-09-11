Высокая активность вулканов могла стать причиной охлаждения Мирового океана

Высокая активность вулканов могла стать одной из причин постепенного охлаждения поверхности Мирового океана в течение 1800 лет, сообщают Метеовести со ссылкой на журнал Nature Geoscience.

Поверхность Мирового океана продолжилась бы охлаждаться, если бы не начало промышленной революции, которая в конечном итоге привела к глобальному потеплению.

Одни из самых минимальных температур были зафиксированы между 16 и 18 веками — периода, известного как «малый ледниковый период». Для того, чтобы проанализировать тенденции, команда учёных сгруппировала данные о температурных изменениях за 200 лет из 57 исследований, проходивших до этого, и пришла к выводу, что значительная вулканическая активность действительно понижала температуру поверхности Мирового океана. Лишь деятельность человека изменила этот тренд.

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Отметим, для всего Мирового океана средняя температура поверхностных вод составляет 17,54 градуса. В северном полушарии — примерно на 3 градуса выше, чем в южном. Это является следствием того, что акватории, расположенные к северу от экватора, поглощают приблизительно на 40% больше тепла, чем воды южных широт. Существенные различия имеются и в средних температурах отдельных океанов. Исследователи показали, что океаны могут поглощать и захватывать больше тепла, чем атмосфера в течение длительных периодов времени, что ослабляет глобальные изменения температуры в краткосрочной перспективе.

«Мы анализировали как изменялась температура на основе нескольких измерений — в частности, морских отложений в холодных и тропических зонах. Результаты были сопоставлены с данными, полученными на земле — годовых колец деревьев и ледяных кернов. Все вмести они доказали тенденцию к понижению температуры», — рассказал один из исследователей Грэм Мортин.