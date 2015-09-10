Деятельность цивилизации майя влияет на окружающую среду и теперь
Цивилизация майя имела значительное влияние на окружающую среду. Новые исследования показали, что последствия этого влияния заметны до сих пор.
Данные, полученные из тропических низменностей Центральной Америки, показали, как деятельность человека, начатая более 2000 лет, продолжает влиять на условия жизни сегодня.
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Исследователи говорят, что эпоху майя можно понимать как начало антропоцена - периода, когда деятельность человека стала сильно влиять на условия окружающей среды. «Самые популярные источники говорят о начале антропоцена и воздействия человека на климат с тех пор, как произошла промышленная революция, но мы смотрим глубже в историю», - заявил профессор географии и окружающей среды в Университете Техаса Тим Бич.
При этом профессор подчеркнул, что, безусловно, процессы влияния на окружающую среду со стороны человека ускорились в XX веке, тем не менее процесс начался задолго до этого времени.
Анализируя воздействия майя на климат, растительность, гидрологию и литосферу в период от 3000 до 1000 лет назад, исследователи обнаружили, что передовые городские и сельские инфраструктуры майя изменили экосистемы в пределах тропических лесов.
Исследователи определили шесть маркеров, указывающих на масштабные преобразования майя: глинистая порода, уникальное сочетание почв, углеродные изотопные соотношения, масштабное химическое обогащение, строительные развалины и изменение ландшафта.
Например, около заболоченных мест из-за выращивания зерна и сельского хозяйства в принципе усилились углеродные отношения изотопа, что и было обнаружено в разрезах почвы. Исследователи также отметили резкое увеличение отложений фосфора повсюду.
Наиболее воздействие майя на окружающую среду проявляется в изменении ими ландшафта. Исследователи полагают, что это демонстрирует, как майя управляли водными ресурсами, чтобы адаптироваться к изменению климата. «Геохимические изменения показали, что некоторые водно-болотные угодья были естественными, в то время как другие были созданы искусственно - для выращивания сельскохозяйственных культур для большого населения», - объяснила заведующая кафедрой географии и окружающей среды Шерил Люззаддер-Бич.
Исследователям удалось много узнать о том, как майя изменили свою среду для создания огромных полевых систем и как реагировали на повышение уровня моря. Вырубка лесов и другое землепользование способствовали потеплению и иссушению регионального климата, а многие леса и по сей день зависят от деятельности майя: различные структуры, террасы и водно-болотистые угодья существуют до сих пор.