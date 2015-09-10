Деятельность цивилизации майя влияет на окружающую среду и теперь

Данные, полученные из тропических низменностей Центральной Америки, показали, как деятельность человека, начатая более 2000 лет, продолжает влиять на условия жизни сегодня.

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Исследователи говорят, что эпоху майя можно понимать как начало антропоцена - периода, когда деятельность человека стала сильно влиять на условия окружающей среды. «Самые популярные источники говорят о начале антропоцена и воздействия человека на климат с тех пор, как произошла промышленная революция, но мы смотрим глубже в историю», - заявил профессор географии и окружающей среды в Университете Техаса Тим Бич.

При этом профессор подчеркнул, что, безусловно, процессы влияния на окружающую среду со стороны человека ускорились в XX веке, тем не менее процесс начался задолго до этого времени.

Анализируя воздействия майя на климат, растительность, гидрологию и литосферу в период от 3000 до 1000 лет назад, исследователи обнаружили, что передовые городские и сельские инфраструктуры майя изменили экосистемы в пределах тропических лесов.

Исследователи определили шесть маркеров, указывающих на масштабные преобразования майя: глинистая порода, уникальное сочетание почв, углеродные изотопные соотношения, масштабное химическое обогащение, строительные развалины и изменение ландшафта.

Например, около заболоченных мест из-за выращивания зерна и сельского хозяйства в принципе усилились углеродные отношения изотопа, что и было обнаружено в разрезах почвы. Исследователи также отметили резкое увеличение отложений фосфора повсюду.

Наиболее воздействие майя на окружающую среду проявляется в изменении ими ландшафта. Исследователи полагают, что это демонстрирует, как майя управляли водными ресурсами, чтобы адаптироваться к изменению климата. «Геохимические изменения показали, что некоторые водно-болотные угодья были естественными, в то время как другие были созданы искусственно - для выращивания сельскохозяйственных культур для большого населения», - объяснила заведующая кафедрой географии и окружающей среды Шерил Люззаддер-Бич.

Исследователям удалось много узнать о том, как майя изменили свою среду для создания огромных полевых систем и как реагировали на повышение уровня моря. Вырубка лесов и другое землепользование способствовали потеплению и иссушению регионального климата, а многие леса и по сей день зависят от деятельности майя: различные структуры, террасы и водно-болотистые угодья существуют до сих пор.