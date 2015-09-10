Из-за наводнения в Японии эвакуировали более 90 тысяч человек (фоторепортаж)

Сообщается, что по меньшей мере один человек числится пропавшим без вести, еще 12 человек получили травмы, передает Би-би-си.

Сейчас спасатели на вертолетах эвакуируют местных жителей с крыш домов.

Разлив реки Кинугава в японском городе Дзёсо уже нанес ущерб по меньшей мере 22 тысячам человек, чьи дома оказались частично или полностью затоплены водой.

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Ухудшению ситуации способствовали сильные ливни, которые пришли в регион после отступления тайфуна "Этау". По данным метеорологов, за последние трое суток в регионе выпало 600-700 мм осадков.

Проливные дожди сопровождаются сильным ветром. В среду из-за непогоды в Японии были отменены десятки авиарейсов, власти рекомендовали более 500 тысячам человек покинуть свои дома.