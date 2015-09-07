Керри призвал помочь развивающимся странам в борьбе с изменениями климата

В заявлении, распространенном по итогам совещания с участием представителей 18 развитых стран, госсекретарь Джон Керри отметил, что страны-участники работают над достижением цели, поставленной президентом США Бараком Обамой и другими главами государств около шести лет назад в Копенгагене – к 2020 году собирать $100 млрд в год – из государственных и частных источников – для помощи развивающемуся миру в преодолении причин и последствий климатических изменений, передает служба новостей "Голоса Америки".

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"Сегодня, на полпути к 2020 году, мы успешно движемся к достижению этой цели, – констатировал Джон Керри. – Данные таких источников, как Всемирный банк и Межправительственная группа экспертов по изменению климата, свидетельствуют о том, что финансирование деятельности в области изменения климата идет на значительном уровне".

"Наука четко заявляет: угроза, которую несет изменение климата, носит глобальный характер, – продолжал госсекретарь. – Без глобального сотрудничества, последствия будут разрушительными и затронут каждую страну на Земле".

Глава американской дипломатии отметил, что крупномасштабное соглашение по вопросам изменения климата, которое планируется заключить на конференции в Париже в этом году, "должно сообразовываться с экономическими реалиями следующего десятилетия и более позднего периода".

"Масштаб проблемы, которую представляют климатические изменения, требует эффективного глобального партнерства, которое позволит собирать ресурсы по всем возможным каналам для помощи самым нуждающимся, – резюмировал Джон Керри. – Постоянное сотрудничество по финансированию деятельности в области изменения климата… чрезвычайно важно для решения этой глобальной проблемы".