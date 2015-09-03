В Киеве зафиксировали еще два температурных рекорда

Максимальная температура 2 сентября достигла отметки +35,7°С, что превышает на 2,2°С предыдущее самое высокое значение для этого дня, которое было зафиксировано еще в 1890 году, передает "Новое время".

Стоит отметить, что этот день стал самым теплым в сентябре 1881 года.

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Также в этот день на 6,5°С было превышено и предыдущее историческое значение среднесуточной температуры, которое зафиксировано в 1938 году. Так, среднесуточная температура составила +29,1°С.

Подчеркнем, что сегодня в столице зафиксировали самую теплую ночь с 1881 года для этой даты. Ночная температура не опускалась ниже +20,6°С, превысив на 3,1°С предварительное историческое значение для этого дня 1899 года.

Ранее УНИАН сообщал, что 2 сентября киевляне пережили самую теплую ночь с 1881 года для этой даты.