Этим летом количество пожаров на торфяниках в 8 раз превысило прошлогодние показатели

Об этом заявил председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Николай Чечеткин сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент УНИАН.

Читайте такжеВ 2015 году количество лесных пожаров в Украине выросло втрое

«В целом за летние месяцы температура воздуха превысила норму от 1,5 до 3 градусов, а количество осадков составило всего 15-40% от нормы. Количество пожаров в природных экосистемах в этом году увеличилось в 1,4 раза по сравнению с прошлым годом, но площадь горения уменьшилась на 189 га. Количество пожаров в лесных массивах возросло в 1,8 раза при снижении общей площади в 2,5 раза. Количество пожаров на торфяниках увеличилось в 4 раза, а возросла площадь - в 8,3 раза», - сказал Чечеткин.

Он также добавил, что больше всего торфяники горели в Киевской области, там было зафиксировано 16 очагов возгорания, в Ивано-Франковской - 5, в Ривненской - 4, в Волынской и Полтавской - по 2, а в Черниговской, Житомирской и Винницкой - по 1.

Главный спасатель также добавил, что тушение торфяников существенно осложняется тем, что уровень грунтовых вод упал от 0,5 м до 2 м.

В основном в Киевской области торфяники горят в пойме реки Ирпень неподалеку от населенных пунктов Буча, Гостомель и города Ирпень.