В октябре впервые за последние 65 лет часть Тихого океана потеплеет на два градуса

Пик усиления климатического феномена Эль-Ниньо придется на период с октября на январь, причём явление станет одним из самых мощных, начиная с 1950 года, сообщают Метеовести со ссылкой на Всемирную метеорологическую организацию.

Климатические модели показывают, что средняя температура поверхности воды в центральных и восточных частях Тихого океана будет на 2 градуса выше средних показателей. Таким образом, это Эль-Ниньо потенциально может стать одним из мощных за последние 65 лет наряду с похожими погодными явлениями в 1972-73, 1982-1983 и 1997-1998 гг.

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Напомним, что Эль-Ниньо представляет собой периодическое потепление поверхности воды в тропических районах Тихого океана. Первое упоминание термина «Эль-Ниньо» относится к 1892 году, когда капитан Камило Каррило сообщил о нем на конгрессе Географического Общества в перуанской столице Лиме. Долгое время на явление не обращали почти никакого внимания, считая его региональным. Только к концу ХХ века выяснились связи Эль-Ниньо с климатом планеты.

Причины Эль-Ниньо до конца не исследованы, но известно, что оно начинается с ослаблением пассатов, которые отгоняют прогретый поверхностный слой воды в западную зону Тихого океана.