Страны Европы, Азии и США хотят совместно принимать меры по проблемам изменения климата

Об этом говорится в совместном заявлении представителей государств, участвующих в международной конференции по глобальному лидерству в Арктике, передает Русская служба "Голоса Америки".

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"Признавая ведущую роль арктических государств в обеспечении устойчивого развития и сотрудничества в Арктике, мы вновь заявляем о своем намерении срочно предпринять решительные действия, направленные на замедление темпов потепления в Арктике, сосредоточив внимание на действиях, оказывающих влияние на глобальную атмосферу в целом и на саму Арктику", - говорится в заявлении.

"Мы, – отмечается далее, – со всей серьезностью относимся к предостережениям ученых: в Арктике температура повышается более чем в два раза быстрее, чем в среднем на планете. Таяние арктических ледников и ледяного покрова ведет к повышению уровня моря во всем мире, что подвергает население прибрежных районов более высокому риску береговой эрозии и постоянных наводнений. Согласно результатам последних научных исследований, столь стремительное потепление может повлиять на погодные условия в глобальном масштабе".

"Мы особо подчеркиваем нашу твердую решимость действовать сообща и сотрудничать с другими для достижения успеха и многообещающих результатов на международных переговорах по проблемам изменения климата, которые состоятся в Париже в декабре этого года", – подчеркивается в заявлении, подписанном представителями США, Франции, Германии, Италии, Японии, Южной Кореи, Нидерландов, Польши, Сингапура, Испании, Великобритании и Евросоюза.