Обама: мировое сообщество должно достичь соглашения по климату - ВВС
08:18, 01 сентября 2015Климат
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Президент США Барак Обама призвал мировое сообщество как можно скорее достичь соглашения по защите окружающей среды и изменению климата.
REUTERS
Выступая на международной конференции по взаимодействию в Арктике, которая проходит сейчас на Аляске, Обама заявил, что пока ни одна страна не движется с необходимой скоростью к решению климатической проблемы, сообщает ВВС Украина.
"Деятельность человека вредит климату, и это происходит во многом быстрее, чем мы думали", - заявил Обама.
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Предполагается, что соглашение подпишут в декабре, во время саммита ООН по климату в Париже.
На конференции по климату в столице Аляски Анкоридже участвуют представители в общей сложности 20 государств.
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