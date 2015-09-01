Обама: мировое сообщество должно достичь соглашения по климату - ВВС

Выступая на международной конференции по взаимодействию в Арктике, которая проходит сейчас на Аляске, Обама заявил, что пока ни одна страна не движется с необходимой скоростью к решению климатической проблемы, сообщает ВВС Украина.

"Деятельность человека вредит климату, и это происходит во многом быстрее, чем мы думали", - заявил Обама.

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Предполагается, что соглашение подпишут в декабре, во время саммита ООН по климату в Париже.

На конференции по климату в столице Аляски Анкоридже участвуют представители в общей сложности 20 государств.