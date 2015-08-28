К побережью Флориды приближается первый за 10 лет шторм

По распоряжению губернатора Рика Скотта для борьбы со стихией в готовность приведена национальная гвардия США, передает Би-би-си. Местным власти также получили право предпринимать меры для обеспечения доступа спасателей к районам, которые могут быть охвачены ураганом.

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Сегодня ураган "Эрика" прошел по Пуэрто-Рико, принеся с собой рекордные осадки. Как сообщается, по меньшей мере четыре человека погибли от оползней и сильного ветра.

По оценкам синоптиков, траектория урагана пройдет прямо посередине штата. Сейчас максимальная устойчивая скорость ветра внутри урагана фиксируется на уровне около 80 км/ч.

К тому времени, как "Эрика" достигнет берегов Флориды, по международной классификации она превратится в тропический шторм. Основную опасность будет представлять не ветер, а сильнейшие дожди, которые, как ожидается, принесёт в США "Эрика". Отмечается, что ураганы не достигали побережья Флориды уже 10 лет.