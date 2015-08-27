Темпы таяния ледников растут: под угрозой затопления окажутся некоторые штаты США, Сингапур и Токио

Уровень воды в Мировом океане через 100-200 лет неизбежно поднимется более чем на метр, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс, которое располагает данными ученых NASA.

"Более 150 миллионов человек, из которых большинство проживают в Азии, живут в пределах одного метра от текущего уровня воды", — отмечает директор подразделения геонауки NASA Михаэль Фрайлих (Michael Freilich).

Под угрозой затопления могут оказаться некоторые прибрежные штаты США, а также такие крупные города, как Сингапур и Токио. "Есть вероятность, что оно (затопление) полностью сотрет с лица Земли некоторые народы, проживающие на островах Тихоокеанского бассейна", — заявил ученый.

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По мере того, как ледяные покровы Гренландии и Антарктиды тают все быстрее, уровень воды в океане также поднимается активнее, чем в предыдущие годы. Профессор университета Калифорнии, гляциолог Эрик Ригнот (Eric Rignot), подчеркивает, что по мере того, как температура атмосферы планеты постепенно возрастает, темпы таяния льдов также увеличатся.

Ученые расходятся в оценках того, с какой скоростью будут таять полярные льды. Согласно данным последнего отчета Межправительственной группы экспертов по изменению климата, уровень воды к концу столетия, предположительно, должен подняться на 30-90 сантиметров. Однако в случае, если льды будут активно таять, уже через 100-200 лет уровень воды в океане может подняться почти на три метра, отмечает участник программы NASA по исследованию криосферы Том Вагнер.