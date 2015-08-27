Специалисты начали восстанавливать альпинистский маршрут на Эвересте

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

В первую очередь планируется закрепить страховочные канаты через ледник Кхумбу, по которому должны пройти альпинисты на пути к первому базовому лагерю.

Как ожидается, альпинисты смогут воспользоваться отремонтированным маршрутом уже осенью этого года.

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18 туристов погибли на горе Эверест в результате схода снежных лавин, вызванных землетрясением магнитудой 7,9 в Непале в апреле этого года.

Около сотни альпинистов оказались отрезанными в лагерях, расположенных над лавиной.