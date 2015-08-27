Специалисты начали восстанавливать альпинистский маршрут на Эвересте
12:02, 27 августа 2015Климат
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Группа специалистов из Непала начала работы по восстановлению альпинистского маршрута на гору Эверест, разрушенного мощным землетрясением четыре месяца назад.
REUTERS
Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.
В первую очередь планируется закрепить страховочные канаты через ледник Кхумбу, по которому должны пройти альпинисты на пути к первому базовому лагерю.
Как ожидается, альпинисты смогут воспользоваться отремонтированным маршрутом уже осенью этого года.
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18 туристов погибли на горе Эверест в результате схода снежных лавин, вызванных землетрясением магнитудой 7,9 в Непале в апреле этого года.
Около сотни альпинистов оказались отрезанными в лагерях, расположенных над лавиной.
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