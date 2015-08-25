От ледника Якобсхавн в Гренландии откололся крупный айсберг

Якобсхавн составляет около 7–10% Гренландского ледяного щита, пишет "Моя планета" со ссылкой на The Daily Mail. Отколовшийся от него обломок достигает поистине впечатляющих размеров: площадью 12,5 км2 и 300 м толщиной.

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Предполагается, что айсберг мог отколоться между 13 и 19 августа. Он плывет к проливу Дэйвиса и Атлантическому океану.

В последние годы беспокойство ученых вызывает стремительно сокращающаяся ледовая шапка Гренландии. Это происходит из-за того, что льды Зеленого острова снаружи подогреваются солнцем, а изнутри - переполненными талой водой озерами, которые находятся у подножия ледника. Также увеличение темпа таяния льдов может быть связано с лесными пожарами на территории Канады и США.