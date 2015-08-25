NASA опубликовало уникальный снимок таяния льдов у берегов Гренландии
08:39, 25 августа 2015Климат
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Уникальный снимок процесса таяния морского льда у берегов Гренландии был получен с помощью космического аппарата Aqua.
Из-за глобального потепления регистрируется малый уровень льда / NASA
Об этом сообщается на сайте аэрокосмического агентства.
Отметается, что в прошедшее десятилетие из-за глобального потепления регистрируется наиболее малый уровень льда в Арктике.
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Данный регион в 2-3 раза чувствительней к температурным изменениям, чем Земля в целом.
NASA
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