NASA опубликовало уникальный снимок таяния льдов у берегов Гренландии

08:39, 25 августа 2015
Климат
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Уникальный снимок процесса таяния морского льда у берегов Гренландии был получен с помощью космического аппарата Aqua.

Из-за глобального потепления регистрируется малый уровень льда / NASA

Об этом сообщается на сайте аэрокосмического агентства.

Отметается, что в прошедшее десятилетие из-за глобального потепления регистрируется наиболее малый уровень льда в Арктике.

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Данный регион в 2-3 раза чувствительней к температурным изменениям, чем Земля в целом.

NASA

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