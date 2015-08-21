В Гданьском заливе замечены дельфины

Последний раз афалинов у польского побережья видели в XIX веке, передает Польское радио. Обычно афалины плавают в акваториях Атлантического и Тихого океанов.

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Впервые информация о необычных "туристах" появилась в середине августа от работников Морской станции Института океанографии Гданьского университета. По их информации, в районе города Гель замечены "прыгающие морские свиньи" (фоцена - вид дельфина – ред.) Тогда мало кто воспринял всерьез эту информацию, ведь человек, сообщивший об этом, не имел доказательств своих слов, или хотя бы фотографии животного.

Через несколько дней после этого о появлении дельфинов польским ученым сообщил житель Калининграда. На востоке Гданьского залива дельфинов заметили рыбаки.

В свою очередь, литовские ученые подтвердили, что 14 августа тех самых 2 дельфинов видели неподалеку от Клайпеды.