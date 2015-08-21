Ученые прогнозируют взрывное извержение вулкана в Японии

Так считает глава центра исследований вулканической деятельности университета Киото Масао Игути, передают РИА Новости.

"Крышка" закрывает кратер, в результате чего в нем растет давление, а значит увеличивается сила выброса при извержении. В субботу, когда метеорологи повысили уровень опасности извержения вулкана Сакурадзима до четвертого по пятибалльной системе.

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В среду было зафиксировано небольшое извержение, сопровождавшееся вулканическим свечением. Жителям трех районов было рекомендовано быть готовыми к возможной эвакуации, однако они предпочли не ждать дальнейших указаний и эвакуировались. В настоящее время все они находятся в эвакопунктах.

Наибольшее число подземных толчков — 1023 — произошло в субботу, в воскресенье был зафиксирован 71 толчок, утром в понедельник — 11. Вулканическая активность снижается, но по-прежнему остается высокой.