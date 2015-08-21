Ученые прогнозируют взрывное извержение вулкана в Японии
На дне кратера Сева вулкана Сакурадзима образовалась так называемая крышка из вулканического шлака при предыдущих выбросах, это делает высокой вероятность того, что извержение будет взрывообразным.
Так считает глава центра исследований вулканической деятельности университета Киото Масао Игути, передают РИА Новости.
"Крышка" закрывает кратер, в результате чего в нем растет давление, а значит увеличивается сила выброса при извержении. В субботу, когда метеорологи повысили уровень опасности извержения вулкана Сакурадзима до четвертого по пятибалльной системе.
Читайте такжеВ Японии повысили уровень опасности из-за пробуждения вулкана
В среду было зафиксировано небольшое извержение, сопровождавшееся вулканическим свечением. Жителям трех районов было рекомендовано быть готовыми к возможной эвакуации, однако они предпочли не ждать дальнейших указаний и эвакуировались. В настоящее время все они находятся в эвакопунктах.
Наибольшее число подземных толчков — 1023 — произошло в субботу, в воскресенье был зафиксирован 71 толчок, утром в понедельник — 11. Вулканическая активность снижается, но по-прежнему остается высокой.