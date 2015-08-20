В NASA заявили об угрозе проседания почвы в Калифорнии

Как отмечается в докладе NASA, в некоторых районах штата уровень почвы опускается на 5 см в месяц, передает Би-би-си.

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Как говорится в докладе, это может привести к повреждению мостов, дорог и подземных резервуаров.

Департамент водных ресурсов Калифорнии намерен запустить специальную программу, цель которой – добиться более бережного использования подземных водохранилищ.