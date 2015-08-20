В NASA заявили об угрозе проседания почвы в Калифорнии
07:55, 20 августа 2015Климат
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Проседание почвы в Калифорнии становится все более серьезной проблемой по мере того, как фермеры выкачивают из земли все больше воды, чтобы бороться с засухой.
REUTERS
Как отмечается в докладе NASA, в некоторых районах штата уровень почвы опускается на 5 см в месяц, передает Би-би-си.
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Как говорится в докладе, это может привести к повреждению мостов, дорог и подземных резервуаров.
Департамент водных ресурсов Калифорнии намерен запустить специальную программу, цель которой – добиться более бережного использования подземных водохранилищ.
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