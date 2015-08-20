Июль 2015 года стал самым жарким месяцем в истории метеонаблюдений

Об этом сообщили в NASA и Метеорологическом управлении Японии, передает ZN.UA. Исследования годичных колец деревьев, кернов льда и коралловых образований в океане показали, что температура на Земле в настоящее время является самой высокой, по крайней мере, с 2000 г. до н. э.

Читайте такжеВ Иране температура воздуха достигла почти 68 градусов

Согласно данным NASA, в июле этого года средняя температура превысила предыдущий рекорд июля 2011 года на 0,02 градуса по Цельсию. В NASA отметили, что каждый месяц первого полугодия попал в четверку самых жарких в истории.

Как сообщал УНИАН, этим летом в нескольких странах погода была насколько жаркой, что ее жертвами стали десятки людей. Так в Египте от жары умерли 92 человека. В Японии за неделю жертвами аномальной жары стали более 30 человек. Кроме этого, от жары умерли сотни людей в Индии и Пакистане.

Отметим, что 10 августа в Киеве зафиксирован исторический температурный рекорд - столбики термометров показали +34,7 градуса по Цельсию. Данное значение побило предыдущий рекорд 1931 года.