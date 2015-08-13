Жертвами аномальной жары в Египте стали 76 человек

Большинство погибших - пожилые люди, однако зафиксированы и случаи смертей от жары среди заключенных в тюрьмах и пациентов психиатрической больницы, передает Би-би-си.

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Август - традиционно жаркий месяц в Египте, однако в последние дни температура стала достигать 47 градусов по Цельсию.

Жаркая погода также омрачила работу одного из каирских зоопарков. В результате жары погиб орангутанг по кличке Бонго, несмотря на трехдневные старания смотрителей по спасению животного.