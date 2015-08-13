В Лос-Анджелесе нашли спасение от засухи благодаря черным шарикам за 34 миллиона долларов (фото, видео)

Об этом сообщает издание Los Angeles Times.

96 миллионов черных шаров сбросили в водохранилище в Лос-Анджелесе для защиты качества воды. Шары заполнили поверхность водохранилища площадью 0,7 км² и водоизмещением 12,5 млрд литров. Каждый шарик стоит 36 центов, то есть в общей сложности 96 миллионов шаров обошлись местному бюджету в 34,5 млн долларов.

L.A. is trying to improve water quality by putting 96 million "shade balls" into the reservoir http://t.co/mIONxky7fOpic.twitter.com/xZsJqlF8Qy — Los Angeles Times (@latimes) 12 августа 2015

Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти лично сбросил в воду 20 тысяч шаров. Маленькие черные пластиковые шарики защищают качество воды путем блокирования солнечного света, предотвращая нежелательные химические реакции и помогая избежать развития водорослей.

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Как пишет CBCNews, шары снижают испарения воды почти на 300 млн галлонов (около 1,1 млрд литров) в год - достаточно, чтобы поставить питьевую воду 8100 жителям.

"Поскольку засуха продолжается, как никогда важно сосредоточиться на инновационных способах для поддержания высокого качества питьевой воды", - сказал член городского совета Митчелл Ингландер.

Как пишут западные СМИ, Лос-Анджелес стал первым городом, где применяют такую методику для сохранения чистой воды во избежания развития водорослей.