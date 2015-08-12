Более миллиона человек стали жертвами наводнения в Мьянме (фоторепортаж)

Об этом заявил министр финансов штата Чин Нан Замон, передает ТСН со ссылкой на Reuters.

"Четыре тысячи людей эвакуированы на безопасную территорию, 375 домов полностью разрушены водой", - рассказал он.

Читайте такжеВ Пакистане в результате наводнения погибли 166 человек

В ООН сообщили, что от стихии погибли по меньшей мере 103 человека, более миллиона пострадали.

Четыре штата в стране объявлены зонами стихийного бедствия. Мьянма уже обратилась с просьбой о международной помощи.

Ранее УНИАН сообщал, что в соседней с Мьянмой Индии жертвами наводнения стали более 150 человек. Мьянма, а также другие страны Юго-Восточной Азии подвержены наводнениям, оползням и другим природным катаклизмам. Также данный регион известен своей сейсмической активностью, вследствие чего его накрывают разрушительные землетрясения (который произошел в Непале).