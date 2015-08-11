В Японии из-за аномальной жары госпитализированы более 10 тысяч жителей

Об этом 11 августа сообщило главное пожарное управление страны, выполняющее также и функции МЧС, передает ТАСС.

Отмечается, что число госпитализированных за прошедшую неделю составило 11 219 человек. Еще неделей ранее по той же причине по всей стране было госпитализировано 11 995 человек.

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Жаркая и влажная погода установилась в Японии в начале июля. В середине месяца из-за тайфуна "Нангка" жара несколько спала, однако после того, как тропический шторм превратился в область низкого давления, столбики термометров вновь превысили отметку в 30 градусов. В некоторых регионах страны температура достигает 40 градусов Цельсия.