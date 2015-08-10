В Польше из-за сильной жары высыхают реки

Почти во всех реках Польши снизился уровень воды, а будет еще хуже, - предполагают ученые, передает Польское радио. Гидролог Марианна Сасим из Института метеорологии и водной экономики (IMGW) отмечает, что погода на ближайшие дни не будет способствовать улучшению ситуации.

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На этой неделе в Польше не следует ожидать осадков, которые могли бы повысить уровень рек. Уровень воды в главной польской реке Висле в районе Варшавы сегодня снизился до 61 см. Гидрологи ожидают, что во вторник уровень воды повысится на 7 см, но в конце недели опять упадет до примерно 60 см.

Ученые также наблюдают снижение уровня воды в озерах. Марианна Сасим рекомендует экономить воду. Ученые также призывают на будущее запасаться водой: например в дождевое время сохранить дождевую воду, а затем использовать ее в хозяйственных целях.