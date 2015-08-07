В Пакистане в результате наводнения погибли 166 человек

Проливные дожди в Пакистане продолжаются с 15 июля. Стихийное бедствие уже разрушило 8 471 дом и затопило 2 976 сел, передает ZN.UA со ссылкой на Xinhua.

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Ранее сообщалось, что рекордное наводнение в Мьянме, вызванное продолжительными проливными дождями в регионе, по состоянию на начало августа затронуло не менее 210 тыс. человек. Число жертв наводнения выросло до 47 человек, десятки тысяч людей нуждаются в гуманитарной помощи и новом жилье, потому что их дома полностью затоплены. К населению в 400 тыс. человек в одном из регионов можно добраться только по воздуху.

В соседней с Мьянмой Индии жертвами потопа стали более 150 человек. Мьянма, а также другие страны Юго-Восточной Азии значительно подвержены наводнениям, оползням и другим природным катаклизмам. Также этот регион знаменит сейсмической активностью, следствие чего его накрывают разрушительные землетрясения (какое произошло в Непале).