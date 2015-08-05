Мьянма, Македония и США: разрушительные наводнения и масштабные пожары продолжаются

21:05, 05 августа 2015
Климат
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300 человек эвакуировали из-за мощного пожара, который вспыхнул в окрестностях американского города Рузвельт.

REUTERS

До 69 возросло число жертв наводнений в Мьянме. Непогоду повлек за собой циклон Комен, сообщает 5 канал.

По меньшей мере 4 человека погибли в результате наводнений на северо-западе Македонии. Непогода вызвала оползни, перебои со светом и разрушение автодорог.

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Также 300 человек эвакуировали из-за мощного пожара, который вспыхнул в окрестностях американского города Рузвельт. Первые сообщения о пламени появились поздно вечером. По данным спасателей, огонь повредил ряд домов. Причины возгорания пока неизвестны.

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