Мьянма, Македония и США: разрушительные наводнения и масштабные пожары продолжаются

До 69 возросло число жертв наводнений в Мьянме. Непогоду повлек за собой циклон Комен, сообщает 5 канал.

По меньшей мере 4 человека погибли в результате наводнений на северо-западе Македонии. Непогода вызвала оползни, перебои со светом и разрушение автодорог.

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Также 300 человек эвакуировали из-за мощного пожара, который вспыхнул в окрестностях американского города Рузвельт. Первые сообщения о пламени появились поздно вечером. По данным спасателей, огонь повредил ряд домов. Причины возгорания пока неизвестны.