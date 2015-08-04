Крупнейшей угрозой будущему человечества является изменение климата - Обама

Об этом сообщают РИА Новости.

"Нет большей угрозы для нашего будущего и будущих поколений, чем изменение климата, — сказал Обама, выступая в Белом доме. — Если мы не сделаем все правильно, может быть, мы не сможем обратить ситуацию вспять, не сможем приспособиться".

"Мы можем действовать", — добавил он, указав на рост возобновляемых источников энергии и другие меры по сокращению выбросов. Так, за последнее десятилетие США сократили выбросы больше, чем какая-либо страна, несмотря на рост экономики, добавил президент. "Но наука говорит, что нам нужно делать больше", — сказал Обама.

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Речь президента посвящена финальной редакции правил по сокращению выбросов, о которых администрация объявила в понедельник. В частности, предполагается сократить выбросы электростанций на 32% до 2030 года.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Барак Обама готовится выступить с новыми предложениями по радикальному сокращению выбросов парниковых газов в США. План "Чистая энергия" ставит целью сокращение выбросов парниковых газов американскими электростанциями почти на треть в течение следующих 15 лет.