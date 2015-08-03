Жертвами наводнений в Индии стали около 160 человек

Почти 160 человек стали жертвами наводнений в нескольких штатах Индии, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Hindustan Times.

В штате Гуджарат в результате наводнений, которые вызваны ливнями в сезон дождей, погибли 53 человека, в Западной Бенгалии — 48 человек. Не менее 28 человек погибли за прошедшую неделю в штате Раджастан, в Манипуре число погибших достигло 23 человек. В штате Орисса зафиксировано наименьшее количество жертв наводнений — 5 человек.

Как сообщает издание, власти опасаются, что число погибших из-за ливней и вызванных ими наводнений может возрасти, так как есть сообщения о пропавших без вести.

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Также сообщается об обширных затоплениях сельскохозяйственных угодий и разрушении большого количества жилых строений.

В прошлом году жертвами наводнений, которые обрушились на районы северной Индии и Пакистана, стали более 440 человек. По данным властей, в Пакистане погиб 241 человек, в Индии — не менее 200. Из районов бедствия были эвакуированы свыше 60 тысяч человек.