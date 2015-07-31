В Иране температура воздуха достигла почти 68 градусов

Об этом сообщает The Washington Post.

Сейчас температура в стотысячный городе, расположенном на берегу Персидского залива, упала и составляет "всего" 42 градуса.

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Такая высокая температура вместе с ветром с Персидского залива вызвала установление в городе самого высокого уровня влажности в мире. Эксперт Кристофер Берт отметил, что самая высокая температуру воздуха - около 71 градусов - была зафиксирована в Саудовской Аравии в июле 2003 года.