В Иране температура воздуха достигла почти 68 градусов
16:42, 31 июля 2015Климат
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В городе Бендер-Махшехр, на юго-востоке Ирана, 30 июля температура воздуха достигла 67,8 градуса по Цельсию.
REUTERS
Об этом сообщает The Washington Post.
Сейчас температура в стотысячный городе, расположенном на берегу Персидского залива, упала и составляет "всего" 42 градуса.
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Такая высокая температура вместе с ветром с Персидского залива вызвала установление в городе самого высокого уровня влажности в мире. Эксперт Кристофер Берт отметил, что самая высокая температуру воздуха - около 71 градусов - была зафиксирована в Саудовской Аравии в июле 2003 года.
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