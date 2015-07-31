СБ ООН: изменения климата создают угрозу безопасности малых островных государств

Об этом заявил в четверг на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН "Проблемы мира и безопасности для малых островных развивающихся государств" премьер-министр Самоа Туилаепа Саилеле Малиелегаои.

Он отметил, что обсуждение этих вопросов - "большая редкость" в СБ ООН, хотя проблемы, стоящие перед государствами Океании "многочисленны, сложны и разнообразны".

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"Подъем уровня океана и другие негативные последствия глобальных климатических изменений представляют серьезнейшую угрозу для малых островных государств, - сказал премьер. - Для многих это величайшая угроза их существованию, поскольку речь идет о сокращении их территории в связи с подъемом уровня океана". По его словам, малые островные государства намерены использовать все возможности и все форумы, включая ООН, чтобы "мировое сообщество осознавало проблему и учитывало последствия климатических изменений для безопасности малых государств".

"Международному сообществу не стоит питать иллюзий: ухудшение условий существования на планете обернется хаосом", - считает постоянный представитель Индонезии при ООН Дестра Перкайа. Главное сейчас, добавил он, разработать меры по реагированию при природных катаклизмах.

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Кроме того, министр по развитию международного сотрудничества Швеции Исабелла Левин, выступая от имени группы северных стран (Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция), отметила, что малые островные развивающиеся государства "безусловно, в наибольшей степени пострадали от последствий климатических изменений". "Для этих государств глобальное потепление - это не просто вопрос экологии, - сказала она. - Для них это вопрос безопасности".

Как сообщал УНИАН, даже если все страны мира, наконец, договорятся о давно запланированном резком ограничении выбросов углекислого газа, Мировой океан продолжит нагреваться в ближайшие сотни, а может, и тысячи лет.