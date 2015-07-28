Количество жертв наводнения в Пакистане превысило 80 человек

Число погибших в результате наводнения в Пакистане увеличилось до 81 человека.

Об этом сообщают РИА Новости.

Наводнение произошло в сезон муссонных дождей, который длится в Пакистане с июля до конца августа.

"Сильнее всего от наводнений пострадали провинция Хайбер-Пахтунхва на северо-западе страны, где жертвами стихии стали по меньшей мере 38 человек, и пакистанский Кашмир, где в результате наводнений погибли 19 человек", - сообщил представитель Национального управления по чрезвычайным ситуациям Пакистана Ахмед Камаль.

Жертвами стихии в провинции Пенджаб стали 11 человек, в Белуджистане — восемь и в Гилгит-Балтистане — пять.

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В прошлом году жертвами наводнений, которые обрушились на районы северной Индии и Пакистана, стали более 440 человек. По данным властей, в Пакистане погиб 241 человек, в Индии — не менее 200. Из районов бедствия были эвакуированы свыше 60 тысяч человек.