Из-за засухи в некоторых районах Франции власти запретили мыть машины

Ограничительные меры коснулись департаментов регионов Земли Луары, Пуату-Шаранта, Аквитания, Центр, Бургундия и Овернь, сообщает Русская служба Би-би-си.

Стоит отметить, что при оценке складывающейся ситуации в министерстве экологии используют четырехступенчатую шкалу.

"Красный" (высший) уровень тревоги установлен в 28 департаментах - он означает, что использовать воду можно только в крайних случаях.

В 11 установлен "жёлтый" уровень угрозы, в них на 50% снизили подачу воды на фермы. Кроме того, фермерам разрешают поливать поля только три раза в неделю. Также в этих провинциях введен частичный запрет на мытье машин.

Читайте такжеВ Китае более 178 тысяч человек пострадали из-за засухи

Как отмечают метеорологи, в этом году в наиболее пострадавших от засухи частях страны количество выпавших осадков было на 83% ниже нормы. Основные причины засухи - крупный антициклон, который несколько недель находится над территорией страны, а также теплые ветры из Африки.

Стоит подчеркнуть, что в июле текущего года на территории Франции средняя температура на три градуса превышала норму.