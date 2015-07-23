Глобальное потепление ускоряется: птицы и животные мигрируют на крайний Север

Птицы и животные с юга мигрируют на крайний Север. Ученые говорят о сенсации, которая говорит о стремительном потеплении климата. Быстрое изменение экосистемы застало врасплох не только путешественников, но и коренных обитателей Арктики, пишут Вести.

В том, что экосистема необратимо меняется, виновато изменение климата, считают биологи. Стремительное потепление, вероятно, застало врасплох обитателей Арктики. На острове Белый, к примеру, удалось сделать фотографии полярных оленей и медведей — причем в сезон, когда их здесь быть не должно. В этом году лед из Обской, Байдарацкой губ и Карского моря ушел раньше, и звери застряли. Ученые зафиксировали и новые для этих мест виды птиц — с юга прилетели степной лунь и рябинник. Сразу в десять раз выросло число белых сов.

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"В такой концентрации никогда, в научной литературе не описано и нигде не видели. Это подтверждает особенную ценность острова Белый, его уникальность", — рассказывает заместитель директора экологического научно-исследовательского стационара ИЭРЖ УрО РАН Александр Соколов.

Биологи уверены, что результаты исследований, по меньшей мере, заставят мировое сообщество признать: глобальное потепление — это не спекуляции, а факт, который больше нельзя игнорировать.