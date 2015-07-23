Греция и Болгария получат от ЕС 16,2 миллиона евро для борьбы со стихийными бедствиями
15:35, 23 июля 2015Климат
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В Европейском союзе решили предоставить Греции и Болгарии 16,2 млн евро на борьбу с последствиями стихийных бедствий, которые случились зимой 2015 года.
ЕС выделит средства из Фонда солидарности / Фото УНИАН
Об этом сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на официальное сообщение Еврокомиссии.
Стоит отметить, что Греция пострадала от значительных наводнений, которые затронули 5 регионов страны, а Болгария понесла убытки из-за суровых зимних условий.
Согласно сообщению, 9,9 млн евро предоставят Греции и 6,3 млн евро - Болгарии.
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Деньги пойдут на восстановление жизненно важной инфраструктуры и возмещение стоимости аварийно-спасательных работ и покрытия части расходов, связанных с очисткой пострадавших территорий.
Средства будут выделены из Фонда солидарности ЕС.
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