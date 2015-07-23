Греция и Болгария получат от ЕС 16,2 миллиона евро для борьбы со стихийными бедствиями

Об этом сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на официальное сообщение Еврокомиссии.

Стоит отметить, что Греция пострадала от значительных наводнений, которые затронули 5 регионов страны, а Болгария понесла убытки из-за суровых зимних условий.

Согласно сообщению, 9,9 млн евро предоставят Греции и 6,3 млн евро - Болгарии.

Читайте такжеСША отправляют помощь пострадавшему от землетрясения Непалу

Деньги пойдут на восстановление жизненно важной инфраструктуры и возмещение стоимости аварийно-спасательных работ и покрытия части расходов, связанных с очисткой пострадавших территорий.

Средства будут выделены из Фонда солидарности ЕС.