СМИ: Аномальная жара резко увеличила смертность в Италии

Аномальная жара, установившаяся с начала июля на Апеннинах, привела к резкому увеличению смертности, прежде всего, в крупных городах Италии.

Газета Corriere della Sera приводит в среду свидетельства врачей скорой помощи Милана, которые не припомнят столь опасного для населения периода, начиная с лета 2003 года, которое считается наиболее жарким за всю историю метеонаблюдений в Италии. Согласно данным областного Агентства скорой медицинской помощи Ломбардии (Areu), в эти знойные июльские дни только число случаев остановки сердца возросло почти втрое, сообщает РИА Новости.

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Кроме того, согласно данным этой службы, уровень смертности, зарегистрированный в Милане в дни пиковых температур, превышает норму в полтора-два раза. При этом как только температура воздуха несколько снижается, ситуация заметно улучшается.

Газета приводит также свидетельство врачей, которые на днях оказали экстренную медицинскую помощь человеку, почувствовавшему себя плохо на улице. Температура его тела равнялась 44 градусам.

"Естественно, зависимость между увеличением количества смертей и аномальной жарой не является научно доказанной (для этого нужно было бы провести многочисленные вскрытия), но она очевидна", — указывает Corriere della Sera. Кроме того, каждая "волна" жары приводит к резкому увеличению обращений граждан за скорой медицинской помощью. Сейчас миланские врачи ежедневно выезжают на вызовы до 1 тысячи 400 раз, тогда как в обычные дни это число не превышает тысячи, замечает газета.

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Исключительно высокая температура воздуха была зафиксирована в большинстве регионов Италии еще в начале июля.

Примечательно, что согласно специальному бюллетеню, опубликованному в среду на сайте Минздрава Италии, "красный" (высший) уровень опасности в связи с жарой установлен в ближайшие три дня в 27 из 28 крупных городов страны, которые фигурируют в этом списке. Это означает, что в указанных городах существует реальная угроза для людей, даже не имеющих серьезных проблем со здоровьем.