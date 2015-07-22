Первая половина 2015 года стала самой жаркой за всю историю метеорологических наблюдений

По данным американских и японских метеорологов, первые шесть месяцев этого года были самыми жаркими за всю историю инструментальных наблюдений.

Средняя температура, в том числе поверхности океанов, была на 0,85 процента выше средней температуры в XX веке, которая составляла 15,5 градусов Цельсия.

Об этом сообщает Центр новостей ООН со ссылкой на эксперты Всемирной метеорологической организации (ВМО).

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Необычно высокие температуры наблюдались практически во всей Евразии, Южной Америке, Африке, Австралии и на западе Северной Америки. На сегодняшний день больше всех от жары страдают Балканы и Южная Европа. Клэр Нуллис из Всемирной метеорологической организации не берется утверждать на 100 процентов, что аномальная жара - прямое следствие изменения климата. Однако она вполне вписывается в существующие модели.

«Все, что мы наблюдаем, совпадает с нашими ожиданиями в связи с изменением климата, - сказала Нуллис. - А этот сценарий предполагает, что периоды аномальной жары будут все более частыми, более интенсивными и продолжительными. Если сравнивать с аналогичным явлением в 2003 году, то нынешняя жара наступила необычайно рано».

Она отметила, что высокие температуры будут держаться и дальше. Так, в восточных и южных районах США жара не собирается спадать и достигает 38-40 градусов Цельсия.