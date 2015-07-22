На острове Белый появились южные виды животных из-за изменений климата - ученые

Ученые, которые их обнаружили, связывают это с изменением климата, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу окружного правительства.

"Биологи завершили сезонные исследования на острове Белый и в Сабетте. Во время экспедиции, которая длилась около двух недель, они обнаружили южные виды грызунов, таких как полевки, и птиц - степной лунь, рябинник", - уточнили в пресс-службе.

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"В арктической тундре обычно полевки не живут. То, что там появились в большом количестве эти грызуны и само их соседство с леммингами - полярными обитателями, считается новым явлением, которое предстоит еще изучить", - сказал научный сотрудник Арктического университета Норвегии Дорот Эрих.

Кроме того, во время экспедиции на остров Белый ученые обнаружили увеличение популяции полярных сов.