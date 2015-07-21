В Китае более 178 тысяч человек пострадали из-за засухи

В регионе ощущается острая нехватка питьевой воды, сообщает ТАСС со ссылкой на центральное китайское телевидение.

Жаркая погода установилась в провинции с начала июля, при этом объем осадков там оказался "крайне минимальным".

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По предварительным оценкам властей, от засухи пострадали 1,15 млн га посевов, около 22,6 тыс. голов крупного рогатого скота остро нуждаются в питьевой воде.

В провинцию отправлены рабочие группы экстренного реагирования в помощь местным органам власти.