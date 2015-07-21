В Китае более 178 тысяч человек пострадали из-за засухи
09:45, 21 июля 2015Климат
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Около 178,2 тыс. жителей провинции Ляонин (Северо-Восточный Китай) пострадали из-за засухи.
REUTERS
В регионе ощущается острая нехватка питьевой воды, сообщает ТАСС со ссылкой на центральное китайское телевидение.
Жаркая погода установилась в провинции с начала июля, при этом объем осадков там оказался "крайне минимальным".
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По предварительным оценкам властей, от засухи пострадали 1,15 млн га посевов, около 22,6 тыс. голов крупного рогатого скота остро нуждаются в питьевой воде.
В провинцию отправлены рабочие группы экстренного реагирования в помощь местным органам власти.
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