Ученые заявляют о грядущих переменах: потепление бьет новые рекорды, и рост температуры океана уже не остановить

Уровень Мирового океана, рост температуры его верхних слоев и поверхности суши, содержание в атмосфере углекислого газа – все эти показатели в 2014 году установили новые рекорды. Продолжило усиливаться таяние ледников. Все это – выводы, опубликованные в ежегодном Бюллетене Американского метеорологического общества, подготовленном при участии 413 климатологов из 58 стран мира, пишет Naked Science.

По словам Томаса Карла (Thomas Karl), директора координирующего работу над бюллетенем Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), «весь набор индикаторов демонстрирует изменения климата повсеместно, от глубин океана до верхних слоев атмосферы». И, судя по этим данным, поделать с происходящим невозможно уже ничего: даже если произойдет невероятное и все страны мира, наконец, договорятся о давно запланированном резком ограничении выбросов углекислого газа, Мировой океан – основное «хранилище» тепла на планете – продолжит нагреваться в ближайшие сотни, а может, и тысячи лет.

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Данные, обнародованные NOAA, действительно уже не настораживают – они пугают. Так, содержание углекислого газа в атмосфере составило 397,2 частей на миллион (ррм) против 354 ррм в 1990 году. Основную вину за этот процесс авторы доклада возлагают на человеческую деятельность, указывая, что за этот период промышленные выбросы выросли вчетверо.

На этом фоне средняя годовая температура над поверхностью суши поставила новый рекорд за всю историю современных наблюдений начиная с 1880-х. В прошлом году она оказалась на 0,37-0,44 °С выше, чем в 1981-2010 годах, и на 0,88 °С выше уровня 1880-х. Температурные рекорды обновили несколько десятков стран, а также вся Африка. Небольшое снижение среднегодовой температуры отмечено лишь в некоторых районах на востоке Северной Америки и Центральной Азии.

Океан подвержен скачкам температуры в гораздо меньшей степени, но и его громадная, теплоемкая масса уже вовлечена в общее разогревание планеты. Этот процесс сопровождается повсеместным таянием ледников, ростом числа и силы циклонов, повышением уровня воды и ее кислотности. Таяние в Арктике начинается на 20-30 дней раньше, чем в среднем в предыдущие годы, а ураганов зафиксировано примерно на 10% больше – 91 вместо 82-х.

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В сравнении с тем же 1990 годом уровень воды в Мировом океане поднялся на 6,2 см. В разных регионах мира этот процесс развивается неравномерно и не выглядит столь уж угрожающим: несколько лишних сантиметров не приведут, конечно, к затоплению целых стран или городов. Куда опаснее изменения глобальных течений, которые он несет: так, Гольфстрим, столетиями смягчавший климат в странах Западной и Северной Европы, уже демонстрирует тенденцию к ослаблению.