Пожары в Калифорнии привели к эвакуации более 300 человек из кемпингов

В штате Калифорния эвакуировали более 300 человек из расположенных в лесу кемпингов из-за лесных пож аров.

Борьбу с огнем ведут около тысячи пожарных. Тушение пожаров осложняется сильным ветром, сообщает Русская служба ВВС.

Ранее 20 автомобилей сгорели в Калифорнии после того, как огонь от лесных пожаров перекинулся на загруженное шоссе. Горящие машины тушили с вертолетов. Пострадали два человека.

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