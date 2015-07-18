Половина облаков Земли порождена дыханием планктона в океанах - ученые

Примерно половина ярких белых облаков в небесах обязана своим происхождением жизнедеятельности фитопланктона в океанах Земли, чьи клетки выделяют в атмосферу огромное количество аэрозолей, из которых "вырастают" облака, заявляют физики в статье, опубликованной в журнале Science Advances, пишет РИА Новости.

Ученые пока спорят, как и почему пары воды в атмосфере превращаются в капли, формирующие различные типы облаков, но полагают, что данный процесс не может начаться самопроизвольно. Для этого необходимы "зародыши" конденсации — частицы, на которые "налипают" первые молекулы воды, которые затем притягивают к себе остальные и формируют каплю.

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В роли подобных зародышей могут выступать микрочастицы пыли, микробы, или частички сажи и копоти из выбросов вулканов и выхлопов машин. За последние несколько десятилетий физики нашли свидетельства в пользу этого, но им не удавалось объяснить, как облака появляются там, где нет пыли, автомобилей или вулканов — над океанами и лесами. В 2009 году некоторые физики даже начали подозревать, что в рождении облаков над ними замешаны космические лучи.

Как отмечают ученые, так называемый "Южный океан" является одним из самых облачных мест на нашей планете, что, собственно, и привлекло внимание членов группы Берроуз. Его воды находятся на большом удалении от всех регионов суши, кроме Антарктиды, что позволило ученым проследить за тем, как рождаются различные типы морских аэрозолей.

Как оказалось, фитопланктон порождал примерно половину аэрозольных частиц, рождавшихся над океаном, что особенно проявлялось в летние и осенние сезоны в южном полушарии Земли, когда цветет планктон. Эти частицы не только помогали облакам формироваться, но и делали их более блестящими и белыми, более заметными для человеческого глаза.