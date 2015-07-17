Климатологи определили самый жаркий год за всю историю наблюдений

Об этом сообщается в ежегодном докладе "Состояние климата", который представило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США на основе данных, полученных 413 учеными из 58 стран мира, передает Lenta.ru.

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Температура воздуха на планете в 2014 году оказалась самой высокой за последние 135 лет. Новые температурные рекорды были побиты в более чем 20 государствах Европы, за ними идут страны Африки, Азии и Австралия.

Согласно докладу, средний уровень моря на протяжении двух десятилетий растет на 3,2 миллиметра в год (спутники начали отслеживать это явление лишь с 1993 года). С учетом того, что 8 из 10 крупнейших мегаполисов мира расположены у морских берегов, эта тенденция вызывает большие опасения: из-за нее повышается риск наводнений и эрозии берегов. С 1990 года все больше тают ледники, и интенсивность этого процесса выросла с середины 2000-х годов.

Климатические изменения влияют не только на среднюю температуру: учащаются и экстремальные погодные явления. По всему миру становится все больше жарких дней и все меньше холодных ночей. Кроме того, в 2014 году зафиксирован 91 тропический циклон - выше среднего числа за 1981-2010 годы (82 циклона).

Отмечается, что основной удар глобального потепления приняли на себя океаны: они поглотили около 90% излишков тепла, вызванных выбросами парниковых газов. По этой причине в 2014 году до рекордного уровня выросло содержание тепла в верхних слоях мирового океана и температура его поверхности.