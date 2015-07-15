В Забайкалье хотят объявить режим ЧС из-за засухи
Губернатор Забайкальского края поручил ввести режим повышенной готовности с последующим введением режима ЧС в связи с засухой.
Из-за повышения температур в 12 районах Забайкальского края зарегистрирована почвенная засуха, сообщает Росбалт со ссылкой на пресс-службу правительства региона РФ.
Засухе подвержены 45% посевных площадей региона. Наиболее неблагоприятная ситуация складывается в Забайкальском, Краснокаменском и Приаргунском районах.
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На протяжении двух последних недель столбик термометра в Забайкалье поднимается выше отметки 35 градусов, температура воздуха на поверхности почвы местами достигает 70 градусов. Во власти аномальной жары оказался весь юго-восток Забайкалья.
Специалисты отмечают, что запасы влаги растениями исчерпаны, зерновые культуры находятся в критическом состоянии, и если осадков не будет еще дней 10, то посевы начнут гибнуть.