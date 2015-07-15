Ученые назвали перепады температуры более смертоносными, чем СПИД
Глобальное потепление увеличивает количество смертей от температурных перепадов, и даже более мягкие зимы не способны снизить этот эффект.
Ученые выяснили, что повышение средней летней температуры на один градус убило на один процент больше людей, тогда как одновременное потепление зимой спасло лишь 0,6 процента жителей востока США с 2000 по 2008 год. Новое исследование представлено в журнале Nature Climate Change, передает Lenta.ru.
Эпидемиолог Джоэл Шварц из Гарварда попытался исключить факторы, которые влияют на чистоту результатов большинства исследований в области смертность от экстремальных погодных явлений. Фиксируя количество смертей в период аномальной жары очень трудно сказать, умерли ли пациенты из-за нее или из-за обострения своих давних болезней.
Шварц рассчитал средние зимние и летние температуры в нескольких городках Новой Англии за 2000-2008 годы, а также взял данные по смертности в тех же местах.
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Ученые выяснили, что мягкие зимы не компенсируют смертности от усиливавшейся жары в летний период. Кроме того, неожиданные перепады температуры оказались более смертоносными, чем продолжительная жара или мороз. В США от них умирает больше людей, чем от вируса СПИДа — около 25 тысяч человек ежегодно, утверждает Шварц.
«Организм человека адаптируется. Но когда температура скачет туда-сюда, приспособиться не получается», — заметил Шварц.
В мае 2015 года было представлено другое крупное исследование на данную тему. Ученые рассмотрели около 74 миллионов смертей, случившихся в 13 странах мира с 1985 по 2012 год, и рассчитали, что 7,3 процента связаны с холодной погодой и лишь 0,4 процента — с жаркой.