Метеорологи прогнозируют эффект Эль-Ниньо этой зимой, который принесет природные катаклизмы

По прогнозам Метеорологической службы правительства США, эффект Эль-Ниньо в Северном полушарии, скорее всего, останется минимальным в течение лета, однако увеличится к концу осени и сохранится всю зиму.

Об этом сообщает Вокруг Света со ссылкой на Reuters.

Вероятность того, что Эль-Ниньо продлится в течение зимы, составляет более 90%, еще 80% — что он сохранится ранней весной.

Эль-Ниньо (в переводе с испанского — «младенец») — так называют теплое течение, возникающее в отдельные годы в восточной части Тихого океана и идущее от экватора на юг, вдоль Эквадора, Перу и Чили. Механизм возникновения Эль-Ниньо до сих пор до конца не изучен. В обычные годы прогретые воды Тихого океана перемещаются вслед за постоянно дующими восточными ветрами — пассатами от Американского континента к Азии, где в районе Индонезии формируется огромный теплый бассейн. Но иногда пассаты почему-то ослабевают, и тогда колоссальные массы теплой воды устремляются на восток, вспять, что резко повышает температуру на гигантской площади Тихого океана.

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Происходящее при этом перераспределение энергии от океана к атмосфере столь велико, что обычно приводит к серьезным возмущениям во всей воздушной оболочке Земли, нарушает нормальную циркуляцию атмосферы, а это, в свою очередь, оборачивается многочисленными стихийными бедствиями в самых разных регионах планеты.

Явление имеет разрушительные последствия в первую очередь для сельского хозяйства: вызывает проливные дожди и сильнейшие наводнения в Южной Америке, засухи в Азии, приводит к различным климатическим аномалиям в Восточной Африке.

Ученые полагают, что Эль-Ниньо повышает вероятность распространения инфекционных болезней и возникновения природных катаклизмов. Риск военных конфликтов во время действия Эль-Ниньо в подверженных ему странах возрастает до 6%.

Для сравнения: во время противоположной фазы этого явления — Ля-Нинья — этот показатель составляет 3%. А в странах, находящихся вне зоны действия Эль-Ниньо, этот показатель стабильно равен 2%. Связь между климатом и военными действиями, вероятно, возникает из-за неурожаев, которые часто случаются в жаркие годы.