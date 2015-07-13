Ученые прогнозируют "мини-ледниковый" период в 2030 году

Уже через 15 лет, по прогнозам астрономов, начнется 26-й солнечный цикл, говорится в сюжете ТСН.

Тогда, как ожидается, две волны лучей зеркально отразят друг друга и сведут на нет активность Солнца. В результате чего человечество ждет 10 лет сильных морозов: температура воздуха снизится на 60%.

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Последний раз планета замерзала в ХVII веке. Тогда от сверхнизких температур прочь укрылась льдом Темза. Этот период назвали "минимум Маундера" – в честь английского астронома, который впервые зафиксировал признаки глобального похолодания.

Сверхнизкая температура держалась с 1645 по 1715 год.